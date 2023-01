Sisto, giustizia e fisco 'amici', Stato non punti sempre dito

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Dobbiamo immaginare una giustizia che cambi marcia e diventi amica del cittadino. Si ha il timore dell'aula giudiziaria, ma possiamo pensare a una giustizia trasparente che diventi vicina al cittadino, così come a un fisco amico, consentendo di pagare il 100 per cento anziché in 10 giorni in 5 anni, avvicinandosi a un Paese che ha bisogno di recuperare risorse e di essere adempiente. O lo Stato deve puntare il dito?". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, al convegno "Economia e giustizia. Il contributo delle discipline economico-aziendali e delle professioni per la legalità" all'università Lumsa.

Una giustizia - ha detto Sisto, declinando l'idea - dove "accusa e difesa sono due lati di un triangolo isoscele, in cui il giudice abbia la stessa distanza. Nella percezione dell'uomo comune il giudice e il pubblico ministero sono molto più vicini che il giudice e il difensore, ma non è questo che c'è scritto in Costituzione.

Nessuno mette in dubbio l'autonomia e l'indipendenza tanto del giudice quanto del pubblico ministero. Ma il giudice deve essere terzo e imparziale. E terzo vuol dire arbitro, lontano sia da una squadra che dall'altra". "Mi sembra che questo sia un modo per andare incontro al cittadino", ha concluso. (ANSA).