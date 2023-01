Professioni: Bitonci, pari dignità per quelle associative

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Le professioni non organizzate in Ordini e Collegi rivestono un'importanza fondamentale per il Paese coinvolgendo oltre 3,5 milioni di lavoratori e afferendo ad aree diverse che spaziano dalle discipline culturali a quelle amministrative. Con la delega alle professioni intendo iniziare un percorso volto alla valorizzazione di tutti i professionisti, aggiornando l'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso questo Ministero, secondo quanto previsto dalla legge 4/2013. È bene ricordare che i professionisti associativi contribuiscono alla produzione del 4% del Pil e rappresentano il 14% del bacino occupazionale. Nelle prossime settimane vaglieremo l'ipotesi di chiedere un tavolo interministeriale che coinvolga tutte le professioni, affinchè ne venga riconosciuta pari dignità, valutando le competenze e il loro ruolo". Lo dichiara il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, durante l'incontro avuto con la presidente del Colap-Coordinamento libere associazioni professionali Emiliana Alessandrucci. (ANSA).