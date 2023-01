Pensioni: Ganga, rendere più flessibile l'uscita

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Siamo fiduciosi che al tavolo di confronto sulla previdenza al Ministero del Lavoro sarà possibile iniziare un percorso di vera riforma del sistema previdenziale nella direzione di una maggiore equità. È necessario rendere più flessibile la possibilità di andare in pensione con regole che possano contare su di una certa stabilità e non solo con provvedimenti a scadenza annuale". Lo dice il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga ricordando come in Francia si stia innalzando il requisito per la vecchiaia a 64 anni mentre in Italia sia già fissato a 67 da anni.

"Cercare di arrivare a un una maggiore flessibilità per andare in pensione - dice - non può essere considerato un privilegio perché con il sistema contributivo con cui si calcolano oramai tutte le pensioni i lavoratori fanno attente valutazioni di convenienza e lo dimostra anche il fatto che il numero di chi ha utilizzato provvedimenti come quota 100 o 102 è molto più basso di quanto preventivato in sede di valutazione dei costi". Ganga chiede di tutelare maggiormente le donne, di tenere conto del lavoro di cura, di allargare le possibilità di pensionamento per chi svolge lavori gravosi e usuranti e di estendere la platea dell'Ape sociale. È inoltre importante- dice - arrivare a definire una pensione contributiva di garanzia per i giovani che hanno avuto carriere di lavoro frammentarie e sostenere in modo più incisivo lo sviluppo della previdenza complementare. La Cisl chiede anche di alzare l'importo della cosiddetta quattordicesima per i pensionati e allargarne la platea di riferimento. (ANSA).