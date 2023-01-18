Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 18 MERCOLEDI' 18 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:42

          Borsa: Milano tiene con Europa e Leonardo, giù Mps

        2. 18:38

          Acea: chiude collocamento green bond da 500 milioni di euro

        3. 18:20

          Gas: conclude in rialzo (+8%) a 60 euro al Megawattora

        4. 17:56

          Borsa: Europa conclude piatta, Londra -0,1%

        5. 17:38

          Borsa: Milano chiude in lieve rialzo, Ftse Mib +0,3%

        6. 17:01

          Spread Btp-Bund: scende sotto i 180 punti base

        7. 16:55

          Fintech: Virgone lascia PagoPa e diventa nuovo ceo di Hype

        8. 15:54

          Borsa: Milano incerta con Europa dopo avvio di Wall street

        9. 15:42

          Dba: al via analisi su elettrificazione Porto di Civitavecchia

        10. 15:42

          Dba: al via analisi su elettrificazione Porto di Civitavecchia

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie