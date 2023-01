Made in Italy: Ronghi(Fmpi), fondamentale la formazione

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Sono fondamentali la formazione e la crescita dei futuri imprenditori per rafforzare il made in Italy: è questa l'indicazione emersa al convegno sul "Made in Italy e sviluppo delle pmi; l'importanza della formazione e dei futuri Manager", che si è tenuto presso Saa School of management di Torino, organizzato dalla Federazione Medie e piccole imprese.

"Questa giornata - ha sottolineato Salvatore Ronghi direttore generale Fmpi - è stata un'occasione di confronto per mettere in cantiere progetti e idee riguardanti la formazione e la crescita dei futuri imprenditori, ma anche un modo per trovare tutti insieme la strada giusta per affrontare e risolvere annali problemi legati alla micro imprenditoria. Fino ad oggi le PMI sono riuscite a reggere l'urto della crisi economica anche perché riescono a fare squadra e giornate come questa servono a consolidare questi legami oltre che a trovare soluzioni per migliorare sempre".

Al Convegno hanno partecipato l'assessore regionale piemontese Elena Chiodini sottolineando la sintonia con le indicazioni di Fmpi. "Non a caso - ha affermato - ho rivoluzionato la formazione premiando il merito, le competenze e puntando sull'alta formazione non solo tecnologica ma dei mestieri, rispondendo a quelle che sono le richieste di mercato'. L'assessore comunale di Torino Giovanni Crosetto ha poi sostenuto che "i contratti di filiera e i distretti industriali andrebbero adeguati non solo alle richieste e alle esigenze delle Pmi, ma anche a quelle del mercato che corrisponde al made in Italy. Bisognerebbe potenziare la formazione e puntare sulla qualità pensando di dover raggiungere tutte le classi dirigenti, dai manager industriali a chi fa politica'. (ANSA).