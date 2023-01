Imbrattati muri Cgil Bari: Legacoop,gesto vile e liberticida

(ANSA) - BARI, 18 GEN - "Piena solidarietà alla Cgil per l'atto vandalico subito alla sede dell'organizzazione, nel quartiere Japigia di Bari. Condanniamo fermamente e incondizionatamente il gesto che ci appare non solo vile, ma mette in luce una postura fascista e liberticida. Scritte riconducibili al mondo NO-Vax, che rivendicano una presunta libertà e che invece rivelano un pensiero distorto della realtà, pericoloso per la democrazia, ai limiti della banalità e dello squallore intellettuale". Lo afferma in una nota il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo.

"Chi è veramente libero non imbratta muri restando nel vigliacco anonimato - aggiunge - ma esprime il suo pensiero e lotta per affermarlo, proprio come fanno i corpi intermedi come i sindacati. Il nostro invito è a non abbassare la guardia rispetto a questi atti e rispetto a chi attacca i luoghi di rappresentanza, ultimo avamposto di difesa dei diritti e di democrazia. E non è un caso che anche questo ennesimo attacco sia rivolto alla Cgil, in quanto corpo intermedio che focalizza il suo impegno e la sua attività proprio sul rispetto dei diritti civili e su un disagio sociale in forte crescita".

"Legacoop Puglia - conclude - aderisce al sit in indetto questo pomeriggio per sensibilizzare l'opinione pubblica e per denunciare il gravissimo gesto di minaccia alle basi del vivere democratico del nostro Paese, e continuerà con la sua attività a lottare contro ogni forma di intimidazione alla rappresentanza collettiva". (ANSA).