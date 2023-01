Fumo: Codacons, e-cigs non aiutano a smettere (2)

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La Commissione Europea - prosegue il ministero - nel corso del 2023 dovrebbe presentare la proposta di aggiornamento della "Raccomandazione del Consiglio del 2009 sugli ambienti senza fumo", finalizzata ad allineare la raccomandazione agli sviluppi del mercato e a includere nel suo campo di applicazione l'uso del tabacco e dei prodotti correlati in determinati spazi all'aperto. Da ultimo si precisa che il tema dell'equiparazione dei prodotti in parola alle sigarette presuppone altresì aspetti fiscali e commerciali che coinvolgono l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, cui la scrivente Direzione inoltra l'istanza per eventuali elementi integrativi".

Proprio sulla pericolosità dei prodotti da fumo di nuova generazione, il Codacons lancerà a breve una campagna a tappeto su tutto il territorio nazionale volta a sensibilizzare i cittadini circa i rischi per la salute connessi all'utilizzo di sigarette elettroniche e a tabacco riscaldato. (ANSA).