Francia:Véran,protesta contro pensioni non blocchi il Paese

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, lancia un forte appello affinché le manifestazioni e gli scioperi previsti per domani contro la riforma delle pensioni non si trasformino in un "blocco" del Paese. Quello annunciato per domani da sindacati e opposizione politica "é un movimento che corrispondde ad una espressione democratica, ovviamente lo rispettiamo", ha affermato Véran al termine del consiglio dei ministri a Parigi, auspicando tuttavia che questa "espressione popolare non si trasfoormi in blocco". Quindi l'appello a non "bloccare il Paese e la quotidianità dei francesi".A Parigi, la manifestazione contro la riforma che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni partirà alle ore 14 da Place de la République per raggiungere Place de la Nation. Si prevede una forte adesione soprattutto tra i lavoratori di quelle aziende che rischiano di perdere i loro regimi previdenziali speciali: Sncf (treni), Ratp (metropolitana di Parigi), Edf (Elettricità di Francia) Grdf (Gas). Tra l'altro, oltre agli annunciati disagi nei trasporti, il sindacato Cgt spinge affinché lo sciopero del 19 venga prorogato ulteriormente e si temono nuovi blocchi delle raffinerie come avvenuto lo scorso anno. Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a ripetizione e l'avvento del Covid-19, la riforma delle pensioni è stata tra le promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza ad aprile, lui si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma anche questa volta la strada si preannuncia in salita. (ANSA).