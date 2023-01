Fisco: Leo, entro marzo testo riforma fiscale in cdm (2)

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La legge delega - ha proseguito Leo - sarà strutturata in 4 parti. Una prima parte riguarderà i principi", con un armonizzazione dei principi Ue, internazionali e lo Statuto dei contribuenti. In questa parte sarà prevista un "razionalizzazione degli interpelli". La seconda parte, ha proseguito il viceministro, riguarderà i Tributi.

Il cuore della riforma sarà quella dei procedimenti. "Ce ne sono 4 - ha proseguito Leo. Il primo è il procedimento dichiarativo. "Per il quale prevedo una semplificazione del calendario degli adempimenti e del meccanismo dei versamenti. Il secondo procedimento riguarda l'accertamento che cambierà con la Riforma. In particolare il viceministro prevede per le imprese di minori dimensioni un "concordato preventivo biennale". Il terzo procedimento sul quale la riforma interverrà sarà quella della riscossione. Infine l'ultimo procedimento sarà il "contenzioso tributario".

L'ultima parte della riforma riguarderà i Testi Unici per arrivare poi alla stesura del Codice Tributario. (ANSA).