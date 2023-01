Fisco: Anc (commercialisti), sì a riforma che rilanci Paese

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Per i commercialisti italiani "occorre una riforma fiscale organica complessiva per rilanciare l'economia del Paese, che è in stallo. Purtroppo, abbiamo assistito fino a oggi a provvedimenti tampone, invece dobbiamo pensare tutti insieme a una riforma complessiva partendo dal migliorare i rapporti tra cittadini contribuenti e Pubblica amministrazione, dando certezza del diritto ed elevando lo Statuto del contribuente a rango costituzionale". Ad esprimersi così il presidente dell'Anc (Associazione nazionale commercialisti) Marco Cuchel, dal palco del convegno che il suo sindacato professionale tiene oggi, a Roma, in Piazza della Pilotta. "Occorre semplificare alcune procedure del Pnrr, in particolare nei casi in cui si sono previsti bandi di gara, e ci sono le rendicontazioni e lo stato di avanzamento dei lavori. Se non semplifichiamo le procedure, rischiamo di perdere le risorse così come vanno riviste le procedure di reclutamento messe in atto fino adesso per i professionisti", ha aggiunto. (ANSA).