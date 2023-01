Commercio estero: Istat, l'export risale a novembre, +3,9%

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - A novembre l'Istat stima un aumento congiunturale per le esportazioni italiane del 3,9% rispetto a ottobre e una flessione per le importazioni dell'1,4%. Su base annua l'incremento dell'export è del 18% in termini monetari mentre il dato volume è sostanzialmente invariato (+0,2%).

L'export "torna a crescere su base mensile, trainato dalle vendite di beni strumentali verso i paesi extra Ue, influenzate da operazioni occasionali di elevato impatto (cantieristica navale), al netto delle quali la crescita risulta più contenuta (+1,5%)", è il commento dell'istituto di statistica. L'import risulta "in flessione per il terzo mese consecutivo per effetto della contrazione degli acquisti di energia - che riflette il calo dei volumi importati e dei prezzi del gas naturale allo stato gassoso - e beni intermedi". (ANSA).