Caro bollette: Bcc Pisa Fornacette, 1 mln per finanziamenti

(ANSA) - PISA, 18 GEN - Un plafond di 1 milione di euro per finanziamenti, riservati a famiglie e imprese socie e clienti, dedicati ad affrontare l'incremento dei prezzi di energia, materie prime e carburanti. E' quanto stanziato da Banca di Pisa e Fornacette, facente parte del Gruppo Bcc Iccrea.

Il prodotto di finanziamento chirografario, spiega una nota, prevede una durata massima di 12 mesi per un importo massimo di 5.000 euro per le famiglie e 10.000 euro per le imprese, con un tasso fisso allo 0,50% e spese di istruttoria azzerate. "Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale di vicinanza a famiglie e imprese colpite da una dinamica inflazionistica senza precedenti - sottolinea il direttore generale di Banca di Pisa e Fornacette Paolo Domenico Carbone -, la nostra Bcc, come già avvenuto durante la crisi generata dal Coronavirus, si mette in campo per continuare a offrire sostegno alle famiglie e garantire la continuità operativa delle Pmi locali: oggi più che mai è necessario intercettare le difficoltà e offrire soluzioni adeguate in tempi puntuali". (ANSA).