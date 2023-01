Bonfiglioli: con Sace e Bnl 15 milioni per crescita green

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Bnl Bnp paribas ha deliberato un finanziamento, assistito dalla Garanzia Green di Sace, in favore di Bonfiglioli attiva nella progettazione e produzione di motoriduttori ed azionamenti elettronici per macchinari e robot per processi industriali e intralogistici, per macchine per l'edilizia e movimento terra nonché nella produzione di sistemi per turbine eoliche. La società di Calderara di Reno (Bologna) potrà contare, su 15milioni di euro, da destinare alla costruzione della nuova sede altamente efficiente e sostenibile, che rimarrà nello stesso territorio.

L'operazione, spiega una nota, rientra nei finanziamenti destinati alla sostenibilità che Bnl Bnp Paribas, in partnership con Sace, eroga alle imprese italiane che intendano investire per ridurre il proprio impatto ambientale. (ANSA).