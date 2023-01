Welfare: Pedretti (Spi Cgil), rilanciare una grande vertenza

(ANSA) - BARI, 17 GEN - "Occorre nei prossimi mesi costruire una grande vertenza per rilanciare il welfare e soprattutto la sanità universale, una questione che riguarda i componenti di tutta la famiglia non solo coloro che appartengono alla terza età". Lo ha dichiarato il segretario generale nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti, al termine del XIV Congresso regionale pugliese dello Spi che si è tenuto a Bari. "Ogni azione - ha aggiunto - che il sindacato dei pensionati compie riguarda l'interesse generale, che non a caso è il titolo del prossimo congresso nazionale che si terrà a Verona nel mese di febbraio".

