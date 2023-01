Saldi: Confartigianato Firenze, lieve aumento delle vendite

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - "Un lieve aumento delle vendite da quanto sono iniziati i saldi, una tendenza in linea con l'anno scorso": Così Paolo Gori, vicepresidente di Confartigianato Firenze, sui primi dieci giorni di saldi.

Gori conferma la "forte preferenza dei clienti per abbigliamento e calzature", unita a una "maggiore attenzione verso i capi più importanti, come già l'andamento delle vendite a partire dal periodo pre-saldi faceva supporre". "I consumatori - aggiunge - sono molto più attenti e premiano la serietà e la professionalità, garantita dal commercio tradizionale e dal negozio di quartiere. Poter toccare con mano, provare, vedere e cambiare con facilità il capo che vanno ad acquistare è sicuramente un valore sempre più apprezzato dai consumatori".

