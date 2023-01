Pnrr: Anc (commercialisti), evento domani sui professionisti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - '2023 - Un'agenda possibile per i professionisti e le imprese' è il titolo del convegno che l'Anc (Associazione nazionale commercialisti) terrà domani, 18 gennaio, a partire dalle 9:30, a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi (in Piazza della Pilotta, 4), nel quale, recita una nota dello stesso sindacato presieduto da Marco Cuchel, "rappresentanti del Governo, quali il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto, saranno protagonisti di due momenti di dialogo con l'associazione". Nel corso, poi, della giornata, saranno affrontati temi quali la Legge di Bilancio per il 2023 e il ruolo delle categorie professionali nel Pnrr con parlamentari, rappresentanti del mondo delle imprese (Confimi industria) e della Pubblica amministrazione. Ad aprire i lavori, fra gli altri, il vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Michele De Tavonatti ed il presidente della Cassa ragionieri Luigi Pagliuca. Sul sito dell'associazione professionale (https://ancnazionale.it/) tutti i dettagli sull'iniziativa capitolina. (ANSA).