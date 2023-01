Pensioni: Calderone, entro 5-6 mesi bozza di riforma

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Il tavolo sulla sicurezza sul lavoro andrà avanti spedito, così come il tavolo sulle pensioni. I tempi possono essere entro i primi 5-6 mesi dell'anno per quanto riguarda sia la bozza di riforma delle pensioni che la sicurezza sul lavoro". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo in commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del dicastero. (ANSA).