Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 79 n. 17 MARTEDI' 17 GENNAIO 2023 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:37

          Borsa: Milano chiude in rialzo con Banco Bpm e Tim in testa

        2. 18:05

          Spread Btp-Bund chiude stabile a 183 punti

        3. 17:47

          Borsa: Europa chiude positiva, Francoforte +0,31%

        4. 17:39

          Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,46%

        5. 15:44

          Borsa: Europa prosegue in cauto rialzo, Milano +0,4%

        6. 12:51

          Borsa:Europa positiva guarda a energia e inflazione,Milano +0,3%

        7. 12:10

          Salari in calo del 6,6%, in Italia boom diseguaglianze

        8. 11:54

          Pnrr: Salvini, alcuni temi non raggiungibili entro il 2026

        9. 11:33

          Bankitalia: debito in calo a novembre a 2.765 miliardi

        10. 11:19

          Gas: prezzo in picchiata,ad Amsterdam cede l'11% a 57,6 euro

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie