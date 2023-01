Made in Italy: Gibus, ricavi 2022 in crescita a 80 milioni

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Il gruppo Gibus, attivo nella produzione arredi e oggetti da esterni e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 16% a 84 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che con l'acquisizione della tedesca Leiner lo scorso settembre Gibus "si posiziona tra i principali player europei del settore con ricavi pro-forma 2022 pari a 111,8 milioni di euro, che, secondo l'amministratore delegto Alessio Bellin, "esprimono la nostra dimensione alla luce dell'acquisizione strategica di Leiner".

Con il 44% del fatturato realizzato all'estero, Gibus è "concentrato nell'integrazione delle linee 'Lusso High-tech' (pergole bioclimatiche) e 'Sostenibilità' (Click Zip) nella gamma di Leiner, con l'obiettivo di ottenere sinergie in termini di cross-selling già per la stagione 2023". (ANSA).