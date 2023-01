Inflazione: Istat, pesa di più sulle famiglie meno abbienti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Nel 2022 l'impatto dell'inflazione, misurata dall'Ipca (l'indice armonizzato dei prezzi al consumo che si attesta +8,7% in media d'anno), è più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa: +12,1% contro +7,2% per quelle con maggiore capacità di spesa. E' quanto indica l'Istat nei dati definitivi sui prezzi al consumo riferiti a dicembre scorso. Nel primo gruppo sono presenti le famiglie con la spesa mensile equivalente più bassa (generalmente le meno abbienti) e nell'ultimo quelle con la spesa mensile più alta.

In particolare, per le famiglie del primo gruppo l'inflazione in media d'anno accelera di 9,7 punti percentuali passando da +2,4% del 2021 a +12,1% nel 2022, mentre per quelle del quinto gruppo accelera da +1,6% dello scorso anno a +7,2%, del 2022.

Pertanto, rispetto al 2021, il differenziale inflazionistico tra la prima e la quinta classe si amplia ed è pari a 4,9 punti percentuali. (ANSA).