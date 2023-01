Francia: Borne difende riforma pensioni, progetto di giustizia

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - A due giorni dalle manifestazioni nazionali contro la riforma delle pensioni, la premier francese, Elisabeth Borne, torna a difendere il provvedimento dinanzi al Parlamento. La riforma delle pensioni è "un progetto di giustizia", ha detto la premier, intervenendo dinanzi ai deputati dell'Assemblea Nazionale a Parigi, aggiungendo che il suo principale obiettivo è "tutelare il nostro sistema a ripartizione". Poco prima, il leader degli Indépendants Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires), Bertrand Pancher, si era appellato alla premier affinché ritirasse l'aumento dell'età pensionabile a 64 anni, uno degli aspetti più contestati della riforma macronista. Pancher, che fino a pochi mesi fa sembrava tra i possibili sostegni esterni della maggioranza per il varo della riforma, ha invece denunciato una legge "ingiusta perché si basa sull'aumento dell'età pensionabile" da 62 a 64 anni.

Una misura a sui avviso decisa senza "sufficiente concertazione" con le parti sociali. "Questa riforma non è stata condotta nella fretta ma nella concertazione", ha ribattuto Borne, ricordando ai deputati che "dal mese di ottobre le organizzazioni sindacali e imprenditoriali sono state ricevute numerose volte" dal governo, come anche i presidenti dei gruppi parlamentari. Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a ripetizione e l'avvento del Covid-19, la riforma previdenziali è stata tra le grandi promesse non mantenute del presidente Emmanuel Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza ad aprile, lui si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma la strada si preannuncia in salita. (ANSA).