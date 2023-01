Equo compenso: Sisto, ok testo base a tutela professionisti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "L'approvazione in Commissione giustizia alla Camera del testo base sull'equo compenso è una notizia positiva, costituendo il primo, fondamentale, passo verso il riconoscimento normativo della dignità economica del lavoro dei professionisti, in particolare più giovani, mettendoli al riparo da quei patti leonini, a cui ancora troppo spesso si trovano a dovere sottostare". Lo dichiara il viceministro alla Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto. "È intendimento di questa maggioranza e di questo governo portare a termine quel percorso interrotto nella scorsa Legislatura a un passo dal traguardo. Un intero comparto, fondamentale cardine di 'know how' per lo sviluppo del tessuto economico, attende da troppo tempo una iniziativa concreta e definitiva del Legislatore. Ed il 23 gennaio è fissato l'approdo del provvedimento in Aula", conclude. (ANSA).