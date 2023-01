Cooperative: Legacoop Toscana, bando per nuove coop sportive

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Legacoop Toscana e Fondazione Noi-Legacoop Toscana lanciano un bando per la creazione di nuove cooperative sportive o per trasformare società sportive esistenti in cooperative. L'iniziativa sarà illustrata il 19 gennaio, alle 18, a Firenze, al Museo del calcio di Coverciano alla presenza dell'assessore comunale allo sport Cosimo Guccione, del presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini e della presidente di Fondazione Noi-Legacoop Toscana Irene Mangani.

Per partecipare, si legge in una nota, c'è tempo fino al 18 febbraio. Il bando si rivolge alle persone fisiche e alle società sportive che vogliono realizzare una cooperativa sportiva che svolga attività sportiva in modo diretto (come soci utenti dell'attività o come soci lavoratori) oppure una cooperativa di supporto all'attività di società sportive toscane. La futura cooperativa dovrà svolgere la propria attività in Toscana. I vincitori potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi necessari alla costituzione, oltre a un contributo a fondo perduto non inferiore a 5000 euro. I vincitori potranno anche accedere a prestiti a tasso agevolato (fino a un massimo di 50mila euro) per l'acquisto di beni materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva. "Vogliamo chiamare a raccolta tutti, atleti, allenatori, sostenitori, volontari, tifosi in una nuova iniziativa che mette al centro i valori dello sport e quelli della cooperazione - spiegano Negrini e Mangani -. Crediamo che il modello cooperativo possa rappresentare una risposta ai cambiamenti in atto nel mondo sportivo, perché capace di unire la crescita professionale e tecnica delle realtà sportive con i principi di democrazia e partecipazione". "Una bella opportunità per le società in questo momento di cambiamenti nel mondo dello sport - ha sottolineato Guccione - . La cooperazione sportiva può trovare risposte importanti alle difficoltà nell'organizzazione e gestione di attività, strutture e impianti". (ANSA).