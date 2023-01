Confindustria: Zaia, per Russo nuova sfida dopo Veneto Sviluppo

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - "Complimenti e buon lavoro alla nuova squadra che Confindustria Veneto Est si è data con concretezza e velocità, come si conviene a chi sa fare impresa e complimenti al nuovo Direttore Generale dell'Associazione Gianmarco Russo, che ha sinora contributo con perizia e grande professionalità alla direzione della finanziaria regionale Veneto Sviluppo e che ora si accinge a una nuova esaltante sfida". Lo afferma il Presidente della Regione, Luca Zaia, commentando i nuovi assetti associativi di Confindustria Veneto Est.

"Veneto Sviluppo - aggiunge Zaia - ha portato avanti egregiamente la sua missione di supporto alle imprese, ma ha anche saputo intraprendere un cammino di innovazione che nel prossimo futuro porterà ancora nuova linfa di idee e azioni da mettere in campo. Russo, - conclude - con la sua esperienza, saprà portare capacità non comuni al servizio delle imprese. A lui e all'intera Confindustria va il mio grande augurio di buon lavoro". (ANSA).