Camera commercio, al fianco delle giovani generazioni

(ANSA) - BOLZANO, 17 GEN - Il secondo degli Incontri di inizio anno della Camera di commercio si è tenuto ieri sera presso il panificio Eisenstecken a Caldaro. "Imprese: al fianco delle giovani generazioni" è il filo rosso che caratterizza gli eventi di inizio anno. Saranno in tutto tre gli appuntamenti serali durante i quali imprenditrici, imprenditori e interessati si riuniranno per iniziare insieme il nuovo anno. L'evento finale si terrà domani sera presso l'azienda Brida a Tirolo.

"Quest'anno gli eventi di inizio anno intitolati "Imprese: al fianco delle giovani generazioni" sono interamente dedicati ai giovani. Per la Camera di commercio di Bolzano è molto importante stabilire quanto prima i contatti tra i giovani altoatesini e le aziende locali al fine di influenzare positivamente il mercato del lavoro del domani", ha affermato il Presidente della Camera di commercio Michl Ebner.

Per l'Assessore provinciale Arnold Schuler è evidente: "Nei giovani risiede il futuro dell'economia altoatesina. Pertanto, dobbiamo creare le condizioni favorevoli. Concretamente vuol dire mettere in collegamento le nostre aziende di eccellenza attive in diversi settori con i tanti giovani altoatesini che si contraddistinguono per motivazione. Questo non è solo uno dei miei obiettivi politici, ma anche personali." (ANSA).