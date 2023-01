++ Pensioni: Calderone, obiettivo non sono parole ma riforma ++

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sulle pensioni "il 19 gennaio è convocato il primo tavolo. L'obiettivo non è fare parole ma attivare un confronto ampio e articolato, che coinvolge tutti gli attori sociali e istituzionali, per poi arrivare ad un percorso di riforma. C'è la consapevolezza di dover mettere fine a quella stagione, non più breve, di interventi che vengono fatti ogni anno in finanziaria per evitare lo scalone della legge Fornero e individuare forme di uscita anticipata". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, rispondendo in commissione Lavoro del Senato sulle linee programmatiche del dicastero. (ANSA).