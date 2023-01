Rocca a Confcommercio, primi 100 giorni lavoro a testo unico

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Dobbiamo lavorare nei primi 100 giorni insieme. I decreti attuativi del Testo Unico del Commercio sono una priorità. Serve il massimo impegno per un dialogo e una vera collaborazione con le Camere di Commercio e con le associazioni di categoria su formazione, fondi europei, legalità e lotta all'abusivismo". Così Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, all'odierno incontro di Confcommercio Lazio. Inoltre serve "un'accelerazione sulle infrastrutture, da quelle già finanziate come l'ampliamento della Roma-Latina a quelle da completare come la Orte-Civitavecchia - aggiunge Rocca - . Un vero impegno anche a incrementare le frequenze della Roma-Lido e a raddoppiare il binario della Roma-Viterbo. Impegno per una valorizzazione dei Cat (centri di assistenza tecnica) di formazione, aggiornamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché su bandi e finanziamenti alle imprese" (ANSA).