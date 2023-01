Pmi: commercialisti, presto corso per i gestori della crisi

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Debutterà nelle prossime settimane il corso di formazione gratuito di 40 ore per gestori della crisi di impresa e dell'insolvenza, organizzato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. Lo segnalano gli stessi professionisti, specificando che la frequenza dell'iniziativa, "che si svolgerà in modalità telematica e sarà riservata agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consentirà l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi di impresa e dell'insolvenza, i cui termini - per il primo popolamento - scadono il prossimo 31 marzo". Relatori, si aggiunge, "saranno giudici, docenti universitari, commercialisti e avvocati" e "il corso sarà convenzionato con un'università, si svolgerà in un arco temporale di trenta giorni, e sarà composto da cinque incontri di otto ore ciascuno, e potrà subire integrazioni di adattamento alle nuove Linee guida per la definizione dei programmi dei corsi di formazione che dovessero essere emanate dalla Scuola superiore della Magistratura", termina la nota. (ANSA).