Pensioni:Ricci, governo non affronta problema disuguaglianze

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - "Il congresso delle pensionate e dei pensionati, in Campania, cade in un momento particolare e con un record per la nostra regione: il numero dei pensionati che supera di 200mila unità quello dei lavoratori attivi. Questo governo vuole ridisegnare il modello di welfare del Paese, non ponendosi l'obiettivo di affrontare le disuguaglianze sociali.

Lo fa però senza intervenire sulla sanità e sulle politiche sociali, senza aprire un confronto con le organizzazioni sindacali sul tema delle risorse e di una riforma fiscale più equa, perché se manca il prelievo delle tasse non si possono finanziare i servizi essenziali. Il nostro resta quindi un giudizio negativo sull'operato di questa maggioranza di governo: c'è bisogno di risposte e di una presa in carico complessiva della popolazione anziana". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, intervenendo al terzo congresso del sindacato pensionati Spi Cgil Campania Napoli che si conclude domani allo Starhotels Terminus nel capoluogo partenopeo. (ANSA).