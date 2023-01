Pensioni: Inps, online chance simulatore sul riscatto laurea

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - L'Inps ricorda che, sul suo portale, "è disponibile un simulatore che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso universitario di studi sulla futura pensione", e che si tratta di "un servizio di libero accesso, non essendo richieste credenziali per il suo utilizzo".

Come segnalato con un messaggio alla fine di dicembre, l'Istituto di previdenza pubblico indica che "è disponibile una nuova versione del simulatore con nuove funzionalità". L'Inps spiega, poi, online come "i risultati della simulazione siano calcolati solo sulla base delle informazioni inserite in modo anonimo dal richiedente, e devono essere considerati indicativi e orientativi. Qualora l'utente lo desideri, potrà utilizzare gli altri servizi dell'Istituto per ottenere stime più precise, basate sui dati dell'utente presenti negli archivi dell'Inps".

