Pensioni: in Puglia quasi 985mila erogazioni

(ANSA) - BARI, 16 GEN - In Puglia su una popolazione di circa 3,9 milioni di residenti sono 984.967 le pensioni erogate, di cui 768.999 relative alla gestione privata e 215.969 della gestione pubblica. E' quanto emerge dalla relazione presentata questa mattina a Bari durante il XIV congresso del sindacato dei pensionati della Cgil Puglia, al quale partecipano, tra gli altri, il segretario generale nazionale di categoria, Ivan Pedretti, il segretario generale dello Spi Puglia Gianni Forte e il segretario generale Cgil Puglia Pino Gesmundo. Per quanto riguarda le pensioni legate alla gestione privata l'importo medio è di 912,64 euro lordi, mentre nella gestione pubblica l'importo medio lordo delle pensioni è di 2.020,22. Nel 2021 sono state liquidate altre 41.150 pensioni per un importo medio di 848,82 euro; mentre le pensioni integrate al trattamento minino sono 177.765 per un importo medio di 520,9 euro. Infine le pensioni per invalidità civile sono in Puglia nel totale 305.373 per un importo medio di 457,44 euro lordi. (ANSA).