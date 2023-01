Gina Lollobrigida:Calderoli, icona bellezza e made in Italy

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Addio alla grande Gina Lollobrigida, una grande attrice e un grande personaggio che ha portato il nome dell'Italia e la bellezza dell'Italia in giro per il mondo.

La ricordiamo ovviamente per la sua immensa carriera artistica, ma è stata anche un'icona per il nostro Paese, un'ambasciatrice della nostra bellezza, del nostro made in Italy, di quello che siamo. Le era stata intitolata una stella nella celebre Walk of fame, ma da stasera in cielo brillerà una stella in più". Lo afferma il senatore della Lega e ministro per l'Autonomia, Roberto Calderoli. (ANSA).