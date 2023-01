Francia: riforma pensioni, Paese si prepara a proteste il 19/1

(ANSA) - PARIGI, 16 GEN - La Francia si prepara alla giornata di scioperi e manifestazioni contro la riforma delle pensioni, prevista per giovedì 19 gennaio. A tre giorni dalla protesta, vengono recensiti almeno "200 punti di raduno" previsti sull'intero territorio della Francia, ha riferito all'agenzia France Presse, Céline Verzeletti, segretaria confederale del sindacato CGT, aggiungendo che si tratta di "un buon numero e ce ne saranno altri".

A Parigi, quella che alcuni sindacalisti definiscono "la madre di tutte proteste" contro il contestato progetto di legge di Emmanuel Macron che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile a 64 anni partirà alle ore 14:00 da Place de la République, nel cuore della capitale, per raggiungere Place de la Nation. Si prevede una forte adesione soprattutto tra i lavoratori di quelle aziende che rischiano di perdere i loro regimi previdenziali speciali, come Ratp (metropolitana di Parigi), Edf (Elettricità di Francia) Grdf (Gas). Tra l'altro, il sindacato Cgt spinge affinché lo sciopero del 19 venga prorogato ulteriormente e si temono nuovi blocchi delle raffinerie e depositi di carburante come avvenuto lo scorso anno.

Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a ripetizione e l'avvento del Covid-19, la riforma previdenziale è stata tra le promesse non mantenute di Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022). Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza ad aprile, si è impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma anche questa volta la strada si preannuncia in salita. (ANSA).