Francia: Rassemblement National, sulle pensioni governo 'sadico'

(ANSA) - PARIGI, 16 GEN - L'attuale governo francese è "sadico" e con la riforma delle pensioni vuole "fare male ai francesi": è quanto dichiarato oggi dal deputato del Rassemblement National, Sébastien Chenu, intervistato ai microfono di radio Europe 1.

"Il governo è sadico, vuole fare male ai francesi", ha dichiarato il parlamentare, secondo cui l'esecutivo "si sta dicendo 'mentre i francesi hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, si preoccupano per la situazione internazionale, faremo passare questa riforma delle pensioni perché non terranno a lungo in piazza'". Un riferimento, quest'ultimo, alla manifestazione contro la riforma previdenziale che l'insieme dei sindacati hanno indetto per giovedì prossimo 19 gennaio.

Intervistato da Radio J, il deputato macronista, Pieyre-Alexandre Anglade, ha invece spiegato che "se facciamo una riforma come questa, non è per un capriccio del principe, ma perché è necessaria per salvare un sistema in deficit". (ANSA).