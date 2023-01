Fisco: C.Conti, non più rinviabile riforma della riscossione (2)

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Nell'analisi, approvata con delibera 56/2022/G, che la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha condotto su "La riforma della riscossione per effetto del dl 193/2016 e della legge 234/2021", la magistratura contabile ha evidenziato l'importanza delle modifiche apportate per accentrare, sul modello dei principali paesi Ue, le attività di accertamento e riscossione in un unico gestore.

La Corte ha inoltre sottolineato, sul tema, il ruolo che verrà svolto dal Pnrr, osservando che "l'amministrazione potrà accrescere le proprie potenzialità nel rispetto dei modi e dei tempi stabiliti per ciascuna delle opportunità offerte dal Piano stesso, garantendo il necessario monitoraggio degli investimenti programmati". (ANSA).