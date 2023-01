Equo compenso: pdl al voto in Commissione Camera 18 gennaio

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - La proposta di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti verrà votata, in Commissione Giustizia alla Camera, mercoledì 18 gennaio dalle ore 10:30. Il provvedimento - identico a quello che, nella passata Legislatura, aveva sfiorato il via libera definitivo, al Senato, prima della caduta del governo di Mario Draghi - è stato ripresentato ad ottobre da FdI (a prima firma del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una decina di giorni prima di ricevere l'incarico per la formazione del nuovo Esecutivo) e ad esso sono state unificate le iniziative normative dei deputati Giorgio Mulè di Fi, Jacopo Morrone della Lega, Enrico Costa di Azione-Iv e Chiara Gribaudo del Pd. Fra i contenuti del testo vi è l'applicazione della giusta remunerazione per i professionisti che svolgono incarichi per aziende con almeno 50 dipendenti e che hanno un fatturato di almeno 10 milioni all'anno. Nei giorni scorsi, infine, la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha fissato l'approdo della proposta di legge sull'equo compenso in Aula, per la discussione generale, lunedì 23 gennaio. (ANSA).