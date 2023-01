Energia: Confindustria, a Livorno focus group su transizione

(ANSA) - LIVORNO, 16 GEN - Insediato oggi a Livorno il focus group sulla transizione energetica, con le aziende appartenenti alla sezione chimici e petroliferi e al coordinamento delle grandi imprese e delle multinazionali di Confindustria Livorno Massa Carrara che hanno incontrato l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni e il direttore per la competitività territoriale della Toscana, Paolo Tedeschi.

Obiettivo dell'incontro, spiega una nota, è stato avviare un collegamento stabile e continuativo con la Regione, per poter essere di supporto e di utilità alle attività che l'ente regionale vorrà porre in essere per favorire la transizione energetica sul territorio. Il focus group è stato costituito, per supportare le aziende associate sul tema della transizione energetica. "Le urgenze derivanti dalla necessità di fronteggiare il gap energetico, richiedono un impegno particolare da parte di tutti - sottolinea Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana -; e per questo creare un metodo di relazioni istituzionali che facilitino la realizzazione di progetti funzionali alle esigenze delle aziende è sostanziale. E lo è ancora adesso che il tema dell'energia continua ad essere strategico e fonte di grande preoccupazione per le imprese". "Siamo nel pieno della sfida per la transizione energetica in Toscana - ha detto Monni - e questo significa raddoppiare, nei prossimi sette anni, l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Un risultato che possiamo raggiungere solo con il contributo di tutti, a partire dal mondo produttivo.

Investire in rinnovabili conviene, ma adesso il Governo deve rimuovere gli ostacoli a questo percorso con regole chiare e dando alle Regioni lo spazio per intervenire. Noi stiamo facendo la nostra parte". (ANSA).