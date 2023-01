Pensioni: Cgil, non servono mega-tavoli,confronto di merito

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Le scelte fatte con la legge di Bilancio sulla previdenza, a partire dallo spostamento dal settore delle risorse del taglio della rivalutazione degli assegni, "gettano un ombra" sul confronto che si aprirà giovedì tra ministero del Lavoro e parti sociali sulla riforma del sistema previdenziale. Lo afferma il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari sottolineando che "tavoli pletorici come quello sulla sicurezza" non sono utili e che andrebbe aperto al più presto un confronto di merito con i soggetti rappresentativi.

"Bisogna capire se c'è interesse al confronto sulla piattaforma condivisa con Cisl e Uil - spiega - negli anni scorsi si era cominciato e poi sono arrivate prima la pandemia e poi la guerra. Chiediamo di parlare di flessibilità in uscita a partire dai 62 anni, di Quota 41 senza limiti di età, di pensione contributiva di garanzia e della valorizzazione del lavoro di cura. Ci aspettiamo delle risposte. La legge di Bilancio è stata deludente, ha dimenticato anche gli impegni elettorali, ha peggiorato la situazione per le donne e i precoci. Sono stati sottratti 3,5 miliardi con la mancata rivalutazione. Le scelte fatte gettano un'ombra sul confronto.

Sono inutili mega tavoli con decine di sigle, alcune di dubbia rappresentatività. Andremo comunque a tutti i tavoli e a tutti gli incontri". (ANSA).