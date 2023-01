Formazione: Confartigianato, bene investire in sicurezza

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - "La proposta di un tagliando in due tempi per l'ex alternanza scuola-lavoro -primo step con un decreto che dovrebbe eliminare le disparità in tema di indennizzi nei casi di decesso sul lavoro ed un secondo più ampio di restyling - emersa nell'incontro tra ministeri e Parti Sociali "è importante perché parte dall'idea di continuare a investire energie e risorse su questo strumento, alimentando l'attenzione verso la maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro".

Lo afferma Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Imprese Veneto.

"Abbiamo temuto - prosegue -, a seguito della recente dichiarazione dell'Inail sulla mancanza di previsione di un risarcimento per la famiglia di Giuliano De Seta, il giovane studente deceduto durante un'esperienza di scuola lavoro, che la riapertura di una profonda ferita inducesse ad un ripensamento dei Pcto, o addirittura di una loro completa abolizione". Bene quindi l'impegno della ministra del lavoro Marina Calderone, per Boschetto, "di un rapido decreto che elimini una profonda iniquità, non solo per gli studenti che svolgono formazione in azienda ma anche per qualsiasi dipendente che possieda la medesima situazione familiare".

"Per la seconda e più ampia fase di revisione che scatterà nei prossimi mesi con il coinvolgimento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara - afferma il Presidente -, come Confartigianato Imprese Venete, ribadiamo l'importanza, anzi la necessità mantenere tutti quegli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione e che consentono agli studenti di poter maturare le loro esperienze formative direttamente nelle aziende, minimizzando quella distanza netta che da anni il mondo del lavoro lamenta tra i piani di studio delle scuole e le esigenze richieste dalle imprese". (ANSA).