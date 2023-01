Cgia, per famiglie spese obbligate sono il 60% del totale (2)

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - Su base geografica, i dati riferiti al 2021 segnalano come l'incidenza della spesa obbligata su quella totale sia più alta nel Sud e nelle Isole rispetto alle altre aree del Paese. La minore capacità di spesa delle famiglie del Mezzogiorno contribuisce in misura determinante a far emergere questo risultato. Va altresì segnalato che, a partire dal 2017, l'incidenza delle spese obbligate sul totale cresce tendenzialmente.

Nel 2021, la spesa media più alta a livello nazionale è ascrivibile alle famiglie residenti nella provincia autonoma di Bolzano (3.116 euro). Seguono quelle della Lombardia (2.904 euro), della provincia autonoma di Trento (2.791 euro), in Valle d'Aosta (2.721 euro) e nel Lazio (2.712 euro). Chiudono la graduatoria la Sicilia (1.992 euro), la Calabria (1.915 euro) e la Puglia (1.808 euro).

Tra le voci che costituiscono le spese obbligate, le bollette sfiorano il 54% dell'intero costo della voce "Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili". La spesa per pane, latte e carne, invece, è pari al 50% della spesa totale per gli Alimentari e le bevande analcoliche. Carburanti e pedaggi, infine, ammontano al 53% della spesa totale della voce Trasporti. (ANSA).