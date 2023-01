Sud: Grassi (Confindustria), non sprecare opportunità risorse Ue

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Come trasformare il Mezzogiorno da problema in opportunità? Al Sud serve un modello di sviluppo che garantisca una crescita solida e strutturale, che faccia perno sulle partnership pubblico-private, sul sostegno che il mondo delle imprese può dare all'amministrazione per realizzare i progetti del Pnrr e la messa a terra dei Fondi europei", dice il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi, presidente del Consiglio delle rappresentanze regionali e per le Politiche di coesione territoriale di via dell'Astronomia, intervenendo oggi alla presentazione de 'Il Lupo e l'agnello', libro dell'economista Pietro Busetta sulle politiche meridionaliste degli ultimi 30 anni.

"Il Mezzogiorno - dice Grassi - è caratterizzato da una cultura di impresa diffusa su tutti i territori e vanta un manifatturiero di eccellenza ma eterogeneo sul territorio, che va potenziato e rafforzato utilizzando le risorse messe a disposizione dall'Europa, un'occasione fondamentale per recuperare le distanze con il resto del Paese. Al Sud servono semplificazione burocratica, misure che incentivino lo sviluppo e una chiara strategia nazionale sulle infrastrutture che consenta in primis di ricostruire, secondo gli standard di qualità del resto del paese, le grandi reti di comunicazione tra le città meridionali e che svolga un'azione convinta di collaborazione tra tutti gli attori, istituzionale e privati, per ottimizzare la capacità di spesa sul territorio. È solo con un progetto unitario che l'intero Paese può ripartire". (ANSA).