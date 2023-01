Istat: Gelmini, inflazione in Italia cala meno che in Europa

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "I dati diffusi dall'Istat sull'inflazione indicano un rallentamento molto modesto della corsa dei prezzi e soprattutto l'aumento del differenziale con l'area Euro. In pratica in Italia la crescita dei prezzi è maggiore di quasi tre punti percentuali rispetto all'area Euro e questo, secondo l'Istat, "per effetto della maggiore crescita in Italia dei listini dei beni energetici e degli alimentari". Con il taglio dello sconto sulle accise il governo italiano ha dato una mano ulteriore all'inflazione: un doppio errore perché far crescere il costo dei carburanti significa anche aumentare i costi della logistica e dei trasporti e dunque anche dei beni di prima necessità". Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. (ANSA).