Inps: Mauro Saviano è il nuovo direttore regionale del Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 13 GEN - Dal primo gennaio Mauro Saviano è il nuovo direttore regionale dell'Inps Friuli Venezia Giulia.

Subentra a Paolo Sardi. Lo annuncia in una nota l'Istituto previdenziale.

Laureato in Giurisprudenza, Saviano, classe 1972, ha diretto diverse sedi della Lombardia, tra cui Brescia e Monza e da ultimo Milano, dopo aver svolto servizio di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata presso il Ministero dell'Interno. Dopo il master in Ingegneria gestionale, conseguito nel 2017 al Mip del Politecnico di Milano, si è impegnato per attuare logiche di semplificazione e innovazione nei rapporti tra Inps, Pubbliche amministrazioni e Stakeholder.

"Apprezzo le qualità e la dimensione umana di questo territorio - dice Saviano - e spero di esser parte come Istituzione di una regione dalla profonda tradizione culturale, capace di innovarsi e impegnarsi continuamente, qualità che la portano ad essere all'avanguardia nel tessuto produttivo italiano". (ANSA).