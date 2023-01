Francia:anche sindacati di polizia contro riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Anche i sindacati della polizia francese parteciperanno alla manifestazione indetta per giovedì prossimo 19 gennaio contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. I due grandi sindacati di categoria, Alliance-CFE-CGC e Unsa police, hanno chiesto di aderire alla manifestazione con lo slogan "Giù le mani dal regime (pensionistico) speciale dei poliziotti".La premier, Elisabeth Borne, ha presentato tre giorni fa il progetto di riforma previdenziale che include il contestato aumento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni, una prospettiva che suscita l'opposizione degli otto principali sindacati francesi (Cfdt, Cgt, Fo, Cfe-Cgc, Cftc, Unsa, Solidaires, Fsu) nonché di diversi partiti di opposizione, tra cui la France Insoumise e il Rassemblement National. Unite in blocco per la prima volta da 12 anni, le parti sociali hanno indetto una prima giornata di scioperi e proteste per il 19 gennaio. (ANSA).