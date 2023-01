Fisco:Landini,chiesto al Governo di cambiare,non ha ascoltato

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - "Noi abbiamo chiesto in modo molto esplicito al Governo di cambiare. Non ci ha ascoltato, non ha voluto discutere con noi e oggi si stanno vedendo i risultati.

E' chiaro che per quello che ci riguarda bisogna fare una vera riforma fiscale subito, c'è bisogno di un contributo di solidarietà". Lo ha detto, a margine del congresso della Cgil di Bologna, il segretario del sindacato, Maurizio Landini.

"Oggi - ha osservato - bisogna andare a prendere i soldi dove sono, c'è bisogno di fare una riforma fiscale che combatta l'evasione fiscale, abbiamo più di 100 miliardi di evasione e che aumenti il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Poi - ha concluso - l'altro nostro grande problema è la precarietà nel lavoro in un Paese in cui si continua a morire sul lavoro". (ANSA).