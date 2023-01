Energia: Confcommercio, sul fotovoltaico la Regione tace

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - "Il fotovoltaico risulta un abilitatore chiave della transizione energetica per tutto il sistema Paese e può portare a dei benefici tangibili per le imprese, anche quelle più piccole, già grazie all'autoconsumo fisico dell'energia prodotta. Su questo aspetto stiamo cercando di intavolare un confronto con il governo regionale e, in particolare, con il presidente Schifani che, però, rispetto agli impegni assunti a suo tempo, durante la campagna elettorale quando è stato ricevuto nella nostra sede regionale e ha illustrato i propri programmi e i propri progetti anche riguardo a questo aspetto, sembra non voglia dare seguito a un confronto con un corpo intermedio come il nostro che rappresenta le esigenze di migliaia di imprese del settore dei servizi in tutta l'isola". E' quanto afferma il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti.

"Il percorso di transizione, lo sappiamo - continua Manenti -, è ormai inarrestabile a livello globale. Da un sistema elettrico basato sulla produzione di energia concentrata in pochi grandi impianti, generalmente alimentati da fonti fossili, si sta progressivamente passando alla generazione distribuita, ossia la produzione diffusa di energia attraverso numerosi impianti di piccola taglia, alimentati da fonti rinnovabili, vicini al consumatore finale. Non vorremmo, però, che l'attenzione fosse solo concentrata sui grandi impianti quando, invece, con le comunità energetiche si assolverebbe a un aspetto sociale rilevante che, in questo momento storico, assumerebbe ancora maggiore rilevanza". (ANSA).