Bollette: Generali aderisce a garanzia Sace per dilazione a Pmi

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Al via la possibilità di rateizzare i pagamenti delle bollette energetiche per le piccole e medie imprese che ne avranno i requisiti. Generali ha aderito alla garanzia messa a disposizione da Sace, contro garantita dallo Stato italiano, che consentirà il rilascio di coperture assicurative, sotto forma di cauzioni, in favore delle imprese consumatrici di energia elettrica e gas naturale, favorendo l'allungamento dei termini di pagamento delle bollette energetiche fino a 24 mesi che, grazie al recente Dl Aiuti Quater, potrà arrivare fino a 36 mesi.

Con l'obiettivo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, la Convenzione tra Generali e Sace prevede il rilascio, da parte di Sace, di una garanzia pari al 90 per cento degli impegni assicurativi relativi a cauzioni emesse da Generali a favore delle imprese consumatrici di energia, in relazione alle fatture per consumi energetici. Grazie all'intervento congiunto dei due player, le imprese saranno così facilitate nell'ottenere copertura per i crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas e maggiori dilazioni dei pagamenti. Alla Convenzione ha aderito anche Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali. (ANSA).