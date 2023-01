Welfare: colosso giostre Zamperla, 1.000 euro ai dipendenti

(ANSA) - VICENZA, 12 GEN - Zamperla Group, l'industria di Altavilla Vicentina (Vicenza) leader mondiale nella produzione di giostre, ha deciso di versare ai propri dipendenti 1.000 euro (500 se l'anzianità aziendale è inferiore ai 6 mesi) erogati in voucher per la spesa e la benzina.

Una decisione - afferma una nota del gruppo - presa per contrastare il caro vita e il difficile contesto sociale ed economico, alla quale si è aggiunto anche un ulteriore riconoscimento economico che è arrivato direttamente dalla famiglia proprietaria, in memoria del fondatore Alberto Zamperla, scomparso nei mesi scorsi.

Nel frattempo il gruppo veneto sta portando a maturazione il progetto di welfare aziendale impostato negli ultimi anni con l'obiettivo di dare valore e prendersi cura delle persone, con le loro esigenze, le loro specificità e con i loro desideri. In questa direzione anche le modifiche al contratto integrativo aziendale, rinnovato a maggio, che prevedono misure per favorire la conciliazione vita-lavoro, con un premio di risultato che può arrivare fino a 3.750 euro per ogni esercizio.

"È stato un anno complesso - spiega il Ceo Antonio Zamperla - di ripresa del fatturato, ma con un aggravio dei costi di approvvigionamento importante e non ancora soddisfacente dal punto di vista della redditività. Ma grazie all'impegno di tutti abbiamo di sicuro gettato le basi per un 2023 che riteniamo sarà ricco di soddisfazioni, perciò meritava di essere riconosciuto ai nostri collaboratori". (ANSA).