Noberasco: Covid e caro energia, scatta la cig, è la prima volta

(ANSA) - SAVONA, 12 GEN - Cassa integrazione per alcuni dipendenti di Noberasco (170 occupati), società alimentare con sedi a Carcare (Savona) e Bergamo, leader in Italia nel settore della frutta secca e disidratata. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione tra i vertici dell'azienda e i sindacati con un esperto nominato dalla Camera di Commercio per occuparsi della situazione. Il provvedimento era stato comunicato dal colosso della frutta secca a fine 2022 con una mail a Cgil, Cisl e Uil, motivato da uno squilibrio finanziario dovuto a un insieme di fattori negativi: conseguenze del Covid, caro energia, cambio sfavorevole col dollaro e calo dei consumi. "E' la prima volta nella storia della nostra azienda", ha spiegato l'amministratore delegato Mattia Noberasco. La cassa, però, non coinvolgerà i reparti della produzione. "Abbiamo presentato il piano di ristrutturazione finanziaria e la situazione attuale - aggiunge Noberasco - La cassa è solo uno strumento prudenziale nell'ottica del risanamento dell'azienda. Non sappiamo ancora quanti dipendenti verranno coinvolti, ma sarà un numero esiguo".

Superate le difficoltà finanziarie, nei piani di Noberasco c'è la volontà di compiere investimenti per potenziare in Valbormida lo stabilimento che dovrà diventare il più moderno in Europa per produrre e confezionare frutta secca, creme e snack di frutta.

I sindacati hanno chiesto all'azienda il rispetto degli accordi presi nel 2022 in merito alle stabilizzazioni ("le 5 previste per gennaio sono già state fatte ieri" ha confermato l'ad) e al contratto integrativo. "Domani illustreremo ai lavoratori quanto ci è stato detto e ascolteremo le loro richieste - spiega Giovanni Tiglio, segretario della Filcams Cgil Savona - poi lunedì ci sarà l'esame congiunto con il ministero del Lavoro".

Noberasco, durante il periodo natalizio ha registrato una contrattura delle vendite del 10%. (ANSA).