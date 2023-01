Natuzzi: sindacati, utilizzare equamente numero ore di Cigs

(ANSA) - TARANTO, 12 GEN - "Utilizzo equo della Cigs, reinternalizzazione delle lavorazioni oggi svolte esternamente, tempi e modalità di apertura del sito produttivo di Ginosa e avvio della trattativa per il secondo livello di contrattazione". Sono le richieste avanzate dai sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil dopo l'incontro con i vertici del Gruppo Natuzzi, che si è svolto ieri a Bari, in cui si è fatto il punto sull'attuazione del piano industriale che riguarda i diversi stabilimenti pugliesi.

"Nel corso del vertice - spiegano i segretari nazionali Mauro Franzolini, Claudio Sottile e Tatiana Fazi - convocato per la richiesta di proroga della cassa integrazione straordinaria e per un aggiornamento sull'andamento del piano industriale, l'azienda ha confermato l'impianto del piano industriale, anticipando che, con molta probabilità, vi sarà uno slittamento temporale rispetto a quanto previsto a causa del mutato contesto economico internazionale, dell'aumento dell'inflazione e degli effetti della pandemia in Cina". "Da parte nostra - aggiungono - abbiamo ribadito la necessità di utilizzare equamente il numero di ore di Cigs procapite e la reinternalizzazione delle lavorazioni oggi svolte esternamente (cuscini, sedie, eccetera).

Inoltre abbiamo chiesto quali sono i tempi e le modalità di apertura del sito produttivo di Ginosa (Taranto) e ci siamo resi disponibili già nelle prossime settimane ad avviare il percorso per la contrattazione di secondo livello, nell'ambito della quale sarà affrontato anche il tema degli inquadramenti professionali".

In particolare i lavoratori interessati dalla Cigs sono 449, tutti nel sito produttivo di Graviscella (ad Altamura, in provincia di Bari). Per i restanti 1500 addetti è in vigore il contratto di solidarietà. (ANSA).